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İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasını Görüşüyor

İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasını Görüşüyor
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İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere toplandı. Toplantıda anlaşma ile ilgili uzlaşıların ele alınacağı bildirildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere toplandığı bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, ertelenen güvenlik kabinesi toplantısı Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını görüşmek üzere başladı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması üzerinde uzlaşıldığı duyurusuna rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmayı onaylamak için dün sabah yerel saatle 11.00'de toplanması gereken daraltılmış güvenlik kabinesi toplantısını Hamas'ı "anlaşmadaki uzlaşılara bağlı kalmamakla" suçlayarak ertelemişti.

Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelerde Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi üzerine İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bugün toplanacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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