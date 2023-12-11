İsrail Güvenlik Kabinesi Filistinli işçilerin geri dönmesi konusunda karar veremedi

İsrail Güvenlik Kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria'dan Filistinli işçilerin İsrail'e geri dönmesi konusunda karar veremedi. Toplantıda Filistin yönetimi adına toplanan vergilerin ödemesi de ele alındı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'dan Filistinli işçilerin çalışmak için İsrail'e geri dönmeleri konusunda karar veremediği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Güvenlik Kabinesi'nin, Filistinli işçilerin geri dönmeleri ve Filistin yönetimi adına topladığı vergilerin ödemesini ele aldığı toplantının 4 saat sürdüğü aktarıldı.

Güvenlik Kabinesi'nin Batı Şeria'daki Filistinli işçilerin İsrail'e dönmeleri ve Filistin yönetimine vergilerin ödenmesi konusunda bir karara varamadığı aktarılan haberde, Güvenlik Kabinesi'nde konuyla ilgili görüş farklılıklarının olduğuna işaret edildi.

Filistinli işçilerin İsrail'de çalışmaya geri dönmeleri yetkisinin Güvenlik Kabinesi'nde olduğuna dikkat çekilen haberde, askeri, istihbarat ve savunma yetkililerinin Filistinli işçilerin geri dönmeleri yönünde alınacak kararı destekledikleri ifade edildi.

İsrail medyası da ABD'nin Tel Aviv'den, son günlerde Filistinli işçilerin dönmeleri ve Ramallah yönetimine vergilerin ödenmesini istediğini belirtmişti.

İsrail makamları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim'den sonra işgal altındaki Batı Şeria'dan on binlerce Filistinli işçinin girişini durdurmuştu.

İsrail yönetimi ayrıca, Gazze Şeridi'ne tahsis edildiği gerekçesiyle Filistin yönetimine ödediği vergileri kesme kararı almıştı.