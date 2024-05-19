İsrail Güvenlik Güçleri Tarafından Bir Filistinli Öldürüldü

İşgal altındaki Kudüs'ün doğusunda, bir Filistinli'nin İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, ekiplerinin Kudüs'ün doğusundaki İsrail askerlerinden bir Filistinlinin cenazesini teslim aldığını ve Beyt Lahiye'deki el-Huseyn Hastanesi'ne götürdüklerini duyurdu.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, öldürülen 44 yaşındaki Rami Takatıka'nın Beyt Lahim kentinin güneyindeki Beyt Ficar beldesinden olduğunu açıkladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, öldürülen Filistinlinin, Batı Şeria'nın güneyi ile orta kesimi arasındaki bölgeyi ayıran Konteyner kontrol noktası olarak bilinen yerden geçmek üzereyken İsrail askerleri tarafından kurşun yağmuruna tutulduğu ve sağlık müdahalesi için gelen ambulansların girişine engel olunduğu kaydedildi.

Olayın ardından askeri kontrol noktasının tamamen kapatıldığı ve yüzlerce aracın bölgede hareketsiz kalarak boğucu bir trafik krizi oluştuğu belirtildi.

İbranice yayın yapan Maariv gazetesi ise, Ebu Dis yakınlarındaki bir kontrol noktasına elinde bıçakla yaklaşan Filistinlinin askerlere saldırmaya çalıştığı sırada ateş açılarak öldürüldüğünü, askerlerden yaralanan olmadığını yazdı.

Bu olayla birlikte 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da İsrail kurşunuyla öldürülen Filistinli sayısı 506'ya yükseldi.