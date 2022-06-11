İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli genç yaşamını yitirdi İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 Haziran'da yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti. İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 Haziran'da yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Cenin şehrine bağlı Yabad beldesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Semih Amarna adlı genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İsrail güçleri, 1 Haziran'da işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrine bağlı Yabad köyüne düzenledikleri baskın sırasında bir Filistinliyi öldürmüş, 3 Filistinliyi de yaralamıştı. Baskın, Tel Aviv yakınlarındaki Beni Barak şehrine 29 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyen Ziya Hemarişe'nin ailesinin yaşadığı evin yıkılması amacıyla yapılmıştı. AA / Hamdi Yıldız - Güncel Batı Şeria Filistin İsrail Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli genç yaşamını yitirdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.