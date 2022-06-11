İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli genç yaşamını yitirdi - Haberler

İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli genç yaşamını yitirdi
AA - Hamdi Yıldız - Güncel
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İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 Haziran'da yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti.
İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 Haziran'da yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Cenin şehrine bağlı Yabad beldesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Semih Amarna adlı genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İsrail güçleri, 1 Haziran'da işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrine bağlı Yabad köyüne düzenledikleri baskın sırasında bir Filistinliyi öldürmüş, 3 Filistinliyi de yaralamıştı.
Baskın, Tel Aviv yakınlarındaki Beni Barak şehrine 29 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyen Ziya Hemarişe'nin ailesinin yaşadığı evin yıkılması amacıyla yapılmıştı.
AA / Hamdi Yıldız - Güncel