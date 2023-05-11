İsrail güçlerinin vurduğu Filistinli gazeteci Ebu Akile, ölümünün birinci yılında anıldı

İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'nın Cenin kentinde 11 Mayıs 2022'de öldürülen Al Jazeera televizyonunun deneyimli muhabiri Şirin Ebu Akile, mezarı başında anıldı.

Filistin ve ABD vatandaşlığı bulunan gazeteci Şirin Ebu Akile'nin (51), görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince öldürülmesi, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan sivil kayıplar konusunda uluslararası toplum nezdinde en fazla tepki çeken olaylardan biri oldu.

Şirin'in yakınları, sevenleri ve meslektaşları, Filistinli gazetecinin ölümünün birinci yılı dolayısıyla Kudüs'teki Sion Dağı (Hristiyan) Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Ziyaretçileri, burada Şirin'in mezarına çiçek bıraktı. Anma töreninde bazı meslektaşları "Şirin için adalet" yazılı tişörtler giydi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile, geçen yıl 11 Mayıs'ta, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından vurularak öldürülmüştü.

Olayda, Ebu Akile'nin yanında bulunan meslektaşı Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Gazeteci Ebu Akile'nin görevi başında ve üzerinde "press" (Basın) yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi büyük tepki çekmişti.???????