İsrail Güçlerinin Şuafat Mülteci Kampı'na Baskını: İki Filistinli Yaralandı

İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Şuafat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu iki Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, kampın merkezine baskın düzenleyen İsrail güçlerine taş atarak karşı koyan iki gencin açılan ateş sonucu yaralandığı, birinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Haberde, İsrail güçlerinin ayrıca bugün Kudüs'teki bir otelde bıçaklı saldırı düzenlediği iddia edilen Muhammed Mahmud eş-Şavamire adlı gencin ailesinin Şuafat Mülteci Kampı'nda bulunan evine baskın düzenlediği ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun, 8 Eylül'de Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınlarında bulunan Ramot Kavşağı'nda bir otobüse silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla öldürülen Muhammed Bessam Taha ve Müsenna Naci Amr'ın ailelerinin Kudüs'ün kuzeybatısındaki El-Kubeybe ve Katana kasabalarındaki evlerini metal panellerle kapattığı belirtildi.

WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Katana kasabasındaki Taha ailesinin evine baskın düzenleyerek, aileyi zorla tahliye ettiği, ardından kapı ve pencereleri metal panellerle kapattığı, ayrıca, ev sahibine daireye el koyduğunu belirten bir kararı teslim ettiği ve itiraz için 48 saat süre tanıdığı aktarıldı.

Haberde, İsrail güçlerinin, Amr ailesinin El-Kubeybe kasabasında bulunan iki katlı evini mühürlediği ve aileye de benzer bir karar tebliğ edilerek itiraz için benzer bir süre verildiği belirtildi.

İsrail polisinden bugün yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs yakınlarındaki bir otelde bıçaklı saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

Saldırıda biri ağır diğeri de orta derecede olmak üzere 2 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin söz konusu otelde çalışan ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden bir Filistinli olduğu ve gözaltına alındığı kaydedilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınlarında bulunan Ramot Kavşağı'nda 8 Eylül'de bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda da 6 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı.