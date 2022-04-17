İsrail güçlerinin saldırıları sonrası Mescid-i Aksa'da temizlik yapıldı - Haberler

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İsrail güçlerinin saldırıları sonrası Mescid-i Aksa'da temizlik yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Rabah - Güncel
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- İsrail güçlerinin saldırıları sonrası Mescid-i Aksa'da temizlik yapıldı İşgal altındaki Kudüs'te İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırılar sonrası bir araya gelen Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunu temizledi.

- İsrail güçlerinin saldırıları sonrası Mescid-i Aksa'da temizlik yapıldı

KUDÜS - İşgal altındaki Kudüs'te İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırılar sonrası bir araya gelen Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunu temizledi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıların ardından toplanan Filistinliler, Mescid-i Aksa'da temizlik yaptı. Özellikle Mescid-i Aksa'nın avlusunu temizleyen Filistinliler, çatışma izlerini sildi. Yerel kaynaklar, Mescid-i Aksa'nın kapılarının yeniden ibadete açıldığını belirtti.

İsrail güçlerinin dün Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırılarda 5'i ağır olmak üzere 17 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail güçlerinin saldırıları sonrası Mescid-i Aksa'da temizlik yapıldı

İsrail güçlerinin saldırıları sonrası Mescid-i Aksa'da temizlik yapıldı

İsrail güçlerinin saldırıları sonrası Mescid-i Aksa'da temizlik yapıldı

İsrail güçlerinin saldırıları sonrası Mescid-i Aksa'da temizlik yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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