İsrail güçlerinin öldürdüğü 2 Filistinli Batı Şeria'da toprağa verildi

İsrail güçlerinin öldürdüğü 2 Filistinli işgal altındaki Batı Şeria'da son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail güçlerinin Mart 2020'de öldürdüğü ancak naaşını dün teslim ettiği Filistinli Sufyan el-Havaca ile dün El-Bire kentinde öldürdüğü Yazen el-Hatib (23) için Ramallah kentinde askeri cenaze töreni düzenlendi.

Törenin ardından Havaca, Ramallah kentinin kuzeyindeki Naalayn beldesinde; Hatib de memleketi Tulkerim iline bağlı Kaffin beldesinde toprağa verildi.

İsrail Havaca'nın naaşını öldürdükten 3 yıl sonra teslim etti

Filistin Sivil İşler Genel Otoritesi'nden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 23 Mart 2020'de öldürdüğü Filistinli Sufyan el-Havaca'nın naaşını dün Filistin makamlarına teslim ettiğini duyurdu.

Kudüs Adli Yardım ve İnsan Hakları Merkezi Müdürü Issam el-Aruri, Havaca'nın cenaze töreninde Filistin televizyonuna verdiği röportajda, İsrail'in 11'i mahkum, 14'ü çocuk biri de kadın olmak üzere yüzlerce Filistinlinin naaşını alıkoyduğunu söyledi.

Yahudi yerleşimciler Filistinli çiftçilere saldırdı

Öte yandan, Yahudi yerleşimciler El-Halil'in güneyindeki et-Tuvvana köyünde Filistinli çiftçi bir aileye saldırdı.

Tuvvana köyünde yaşayan Filistinli aktivist Nasır el-Adra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca Yahudi yerleşimcinin İsrail güçlerinin korumasında Filistinli çiftçilere silah ve kesici aletlerle saldırdığını söyledi.

Adra, İsrail güçlerinin Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına müdahale etmediğini ve Filistinlilerin topraklarına el koymalarını kolaylaştırdığını sözlerine ekledi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da sene başından bu yana 17'si çocuk 89 Filistinliyi öldürdü.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre de, ocak ve şubat aylarında Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinliler yönelik 170 saldırı düzenledi, 45 kişiyi yaraladı ve 125 kişinin mülklerine zarar verdi.