İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını protesto edildi
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Görüntü Dökümü: Mescid-i Aksa sloganları atarak yürüyüş yapılması İslami Cihad hareketinin lideri Halid el-Batsh'ın konuşması GAZZE - Gazze Şeridi'nde cuma namazı sonrası toplanan Filistinliler, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları protesto etti.
Görüntü Dökümü:
Mescid-i Aksa sloganları atarak yürüyüş yapılması
İslami Cihad hareketinin lideri Halid el-Batsh'ın konuşması GAZZE - Gazze Şeridi'nde cuma namazı sonrası toplanan Filistinliler, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları protesto etti.