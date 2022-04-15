İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını protesto edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Görüntü Dökümü: Mescid-i Aksa sloganları atarak yürüyüş yapılması İslami Cihad hareketinin lideri Halid el-Batsh'ın konuşması GAZZE - Gazze Şeridi'nde cuma namazı sonrası toplanan Filistinliler, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları protesto etti.

Görüntü Dökümü:

Mescid-i Aksa sloganları atarak yürüyüş yapılması

İslami Cihad hareketinin lideri Halid el-Batsh'ın konuşması GAZZE - Gazze Şeridi'nde cuma namazı sonrası toplanan Filistinliler, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları protesto etti.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

AA / Güncel

Protesto, İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Haberler

title