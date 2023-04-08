İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını Londra'da protesto edildi

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın, İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.

İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısını kınayan ve Filistinlileri destekleyen pankartlar açtı.

Grup, "Filistin'e özgürlük", "Ellerinizi Filistinli çocuklar ve kadınların üzerinden çekin" ve "İsrail terör devleti, işgale son ver" sloganları attı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İngiliz hükümetine İsrail'e yaptırım uygulaması ve silah satışına son vermesi çağrısında bulundu.

Gösteriye, "Jewish Network for Palestine" adlı Yahudi grup da destek verdi.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan'da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de dün gece düzenlenen silahlı saldırı ve araçla ezme eyleminde ise 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirilmişti.