İsrail güçlerinin Kudüs'te mülteci kampına baskınında 7 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri, 7 Filistinliyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi ve birçok dükkanda arama yaptı.

Baskına ve aramalara tepki gösteren Filistinlilere, İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, çıkan olaylarda 7 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı, 47'sinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Filistin topraklarına düzenlediği bu tür baskınlar sık sık sokak olaylarına neden oluyor.