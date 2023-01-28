İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te vurduğu Filistinli çocuk öldü Güncel Haberler İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te vurduğu Filistinli çocuk hayatını kaybetti. İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te vurduğu Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Filistinli sivil toplum örgütü Vadi Hilva Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Enformasyon Merkez'nin avukatı Muhammed Mahmud, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde üç gün önce (25 Ocak Çarşamba) 16 yaşındaki Filistinli çocuk Vedi Aziz Ebu Ramuz'u ateş açarak yaraladığını belirtti. Mahmud, Filistinli çocuk Ebu Ramuz'un aldığı yara nedeniyle bugün hayatını kaybettiğini kaydetti. İsrail güçleri, 25 Ocak'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde 2 Filistinliyi yaralamıştı. İsrail polisi açıklamasında yaralıların durumunun ağır olmadığını iddia etmişti. İsrail güçleri, 25 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'na da baskın düzenlemiş, 17 yaşındaki bir Filistinli çocuğu öldürmüştü. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Semiz Doğu Kudüs İsrail Aziz Güncel Haberler

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