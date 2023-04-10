İsrail güçlerinin El-Ayn Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralandı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan El-Ayn Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, şarapnel parçası isabet eden 3 kişi ile göz yaşartıcı gazdan etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin El-Ayn Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir evin kapısını fünyelerle patlattığını, baskın sırasında kimseyi gözaltına alamadığını ve bir askeri aracın hasar gördüğünü anlattı.

Nablus merkezli Filistinli direniş grubu "Aslanların İni" de yaptığı yazılı açıklamada El-Ayn Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleriyle çatıştıklarını duyurdu.

Açıklamada, İsrail güçlerinin baskınına gerçek mermi ve el yapımı bombalarla karşılık verildiği kaydedildi.

Filistin devlet televizyonu da İsrail güçlerinin El-Ayn Mülteci Kampı'nın yanı sıra Nablus'taki Aybal Dağı bölgesine de baskın düzenleyerek bir evi kuşattığını bildirdi.

İsrail güçlerinden ise Nablus baskınına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun baskınlarıyla bölgedeki can kayıpları arttı

İsrail ordusu, yılbaşından bu yana Filistinli nüfusun yoğunlukta yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarında baskın ve gözaltı operasyonlarını artırdı.

Askerler, baskınları protesto eden Filistinlilere karşı plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermi de kullanıyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki özellikle Cenin ve Nablus gibi bölgelerde de Filistinli silahlı gruplar ile İsrail askerleri arasında çatışmalar çıkıyor.