İsrail Güçlerinin Cenin'de Düzenlediği Saldırıda 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

RAMALLAH, 29 Ekim (Xinhua) -- İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinin batısına düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Sivil İşler Genel Müdürlüğü'nün bildirdiğine göre salı günü İsrail'in açtığı ateş sonucu Cenin'in batısındaki Kefr Kud köyünde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin askeri takviyeyle köye baskın düzenlediğini, bir bölgeyi kuşattığını ve gerçek mermi kullandığını bildirdi. İsrail güçlerinin, 3 gencin cansız bedenlerini alıkoyduğu da ifade edildi.

Hamas ise aynı gün yaptığı açıklamada Kefr Kud köyünde İsrail güçleriyle çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin Hamas üyesi olduğunu belirtti.