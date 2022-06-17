İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınında 3 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı - Haberler

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İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınında 3 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı

AA - Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınında 3 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cenin kentinde İsrail askerlerinin kurşunlarıyla 3 Filistinli şehit oldu, 8 kişi de yaralandı." ifadesi yer aldı.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre ölen Filistinlilerin, Bera Lehluh, Leys Ebu Surur ve Yusuf Salah olduğu belirlendi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Cenin kentine baskın düzenleyerek, içinde 4 Filistinlinin bulunduğu bir araca ateş açtığını kaydetti.

Olayın ardından İsrail askerleri ile onlarca Filistinli arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Olaylara ilişkin İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel

Sağlık Bakanlığı Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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