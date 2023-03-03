İsrail güçlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli çocuk, son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü 15 yaşındaki Filistinli Muhammed Nidal Selim, yüzlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü 15 yaşındaki Filistinli Muhammed Nidal Selim, yüzlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Selim'in cenazesi, Kalkilya kentindeki devlet hastanesinden ailesinin yaşadığı Azzun beldesine getirildi. Burada yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreninin ardından Filistinli çocuğun naaşı, kentteki mezarlığa defnedildi. Törene katılanlar, Filistin bayraklarını taşıdı ve İsrail'in "ihlallerini" kınayan sloganlar attı. İsrail ordusu, 2 Mart'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya'ya bağlı Azzun beldesine baskın düzenlemişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin saldırısında sırtından gerçek mermiyle vurulan 15 yaşındaki Muhammed Nidal Selim'in yaşamını yitirdiğini, başka bir çocuğun ise göğsüne isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralandığını duyurmuştu. İsrail güçleri, Filistinli bir genci de gerçek mermiyle elinden yaralamıştı. Hayatını kaybeden Selim'le birlikte 2023'ün başından bu yana, işgal altındaki topraklarda İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 68'e yükseldiği kaydedilmişti. Kaynak: AA / Güncel Batı Şeria Filistin İsrail Güncel Haberler

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