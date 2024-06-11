Üye Girişi
Haberler

İsrail Güçlerinin Baskınında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde köye düzenledikleri baskında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde köye düzenledikleri baskında 4 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Ramallah kentine bağlı Kefr Nima köyü Meclis Başkanı Rıfat Halife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Ramallah'ın batısında yer alan köye düzenlediği baskında ayrım gözetmeksizin rastgele ateş açtığını belirtti.

Halife, saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bazılarının durumu ağır 8 kişinin yaralandığını ifade etti.

Köy Meclisi Başkanı Halife, İsrail askerlerinin bir araca ateş açmasının ardından köydeki Muruc bölgesinin etrafının orduya ait 50'den fazla araçla sarıldığını söyledi.

Olayda yaralıları kurtarmaya çalışan Filistinlilere de ateş açıldığını kaydeden Halife, yaralılar arasında evlerinin önünde vurulan 3 kardeşin yer aldığını bildirdi.

Halife, İsrail güçlerinin hala köyde konuşlu olduğunu, bölgeden patlama ve silah sesleri duyulduğunu, ambulansların ise olay yerine ulaşmasının engellendiğini dile getirdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da Kefr Nima'da arabaya ateş açıldığı ve 3 kişinin yaralandığı yönünde bilgi geldiği, ekiplerin olay yerine intikal ettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Şeria Filistin Ramallah İsrail İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e 'Sizce seçimi neden kaybettik?' diye sormuş

Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş

 Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı

Bakmadan Geçme

Bayram tatilinde İstanbul'da nereye gidilir? Kurban Bayramında İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakasında nereleri gezmeli? Kurban gece kesilir mi? Kurban kesimi en son ne zaman, saat kaça kadar kesilir? BAYRAM HANGİ GÜN? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Arefe Günü ne zaman? KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN? #9997 2024 ön lisans KPSS ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Kurban saat kaça kadar kesilir, akşam ezanından sonra kurban kesilir mi? Kurban hangi saatten sonra kesilmez? 11 Haziran 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 11 Haziran burç yorumları nedir? Emekli bayram ikramiye ödemesi yattı mı? 3 bin TL SSK - Bağkur - Emekli Sandığı Kurban Bayramı ikramiye ödeme günleri ne zaman? Selçuk Şirin kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin biyografisi! Polonya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Polonya- Türkiye maçını kim kazandı? #9917 Tuvalette köpeği istismar ederken suçüstü yakalandı! Olay nerede oldu? Olay ne? Kurban kesim yerleri (pazarı) sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaça kadar kesilir? Diyanet kurban kesim vaktini açıkladı! Survivor finalinde ilk finalist kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Haziran 2024 SALI YAYIN AKIŞI! #128250 Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 GELİNİM MUTFAKTA 11 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Kurban Bayramında kurban kesemeyen ne yapmalı?
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title