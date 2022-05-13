İsrail güçlerinin baskın düzenlediği Cenin'de çıkan çatışmada yaralanan İsrail polisi öldü - Haberler

İsrail ordusu, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bu sabah saatlerinde düzenlediği baskında yaralanan bir İsrail özel harekat polisinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Cenin kentine bağlı Burkin köyüne düzenlenen baskında, silahlı Filistinli kişilerle yaşanan çatışmada açılan ateş sonucu bir polisin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Polis memuru Noam Raz (47), silahlı kişilerle girilen çatışma sırasında ağır yaralandı ve helikopterle kaldırıldığı Rambam Hastanesi'ndeyken öldüğü bildirildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hastanede hayatını kaybeden özel hareket güçlerine bağlı polis memurunun "İsrail güçleri köyden çekilirken yaralandığı" kaydedildi.

İsrail güçlerinin, bir Filistinliyi yakalamak için Cenin'deki bir evi kuşattığına işaret edilen açıklamada, söz konusu kişinin "teslim olduğuna ve kardeşiyle birlikte tutuklandığına" dikkat çekildi.

İsrail ordusundan bu sabah yapılan açıklamada da İsrail güçlerinin Batı Şeria'da "provakatif ve koruyucu operasyonlar" düzenlediği ifade edilmişti.

13 Filistinli yaralandı

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin baskını sırasında 2'si ağır 13 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail güçleri, 11 Mayıs'ta yine Cenin'e düzenledikleri baskın sırasında, bölgede görevini yapan Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile'yi (51) ateş açarak öldürmüştü. ???????

Ebu Akile, üzerinde "basın" yazılı çelik ceketi ve kaskını giyinik haldeyken başından vurularak hayatını kaybetmişti.