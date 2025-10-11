İsrail Güçlerinin Alıkoyduğu İzlandalı Müzisyen Stina'nın Şok Edici Açıklamaları

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail güçlerince alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda yer alan İzlandalı müzisyen Magga Stina, İsrail güçlerinin kendilerine çok kötü davrandığını, bazı filo üyelerini dövdüğünü ve geceleri sürekli ışıkları açıp kapatarak kendilerine psikolojik baskı yaptığını aktardı.

Uluslararası sularda İsrail güçlerince yasa dışı alıkonularak hapishanede tutulan ve dün Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a getirilenler arasında yer alan Stina, bu süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmak amacıyla doktorlar ve gazetecilerle birlikte Vicdan gemisinde bulunduğunu söyleyen 57 yaşındaki Stina, yolculuklarının İsrail donanması tarafından engellendiğini vurguladı.

Saldırı anında kendilerine nasıl davranıldığının sorulması üzerine Stina, "Bize çok kötü davrandılar. Bizi koydukları hapishanenin adını bile bilmiyorum. Ama dondurucu soğukta bir arabanın içindeki kafeslere konduk. Bizi dondurucu soğukta tuttular ve (araçla) saatlerce bu hapishaneye sürdüler." dedi.

Stina, İsrail güçlerinin hapishanede kendilerine "çok kötü" davrandığını belirterek, "Biz Avrupalıyız ve onlar çocukları bile hapishanelere koyuyor. Çocuklar daha kötü durumda. (Gemideki) Bazı insanlar darbedildi. Her gün, her gece, aynı korkunç hapishanelerde çocuklara işkence ediyorlar." diye konuştu.

"Gecenin ortasında gelip ışıkları açıp kapatıyor, oyun oynuyorlardı"

Kendilerine verilen yiyecekleri kabul etmediğini kaydeden Stina, "Yiyecek verdiler ama almak istemedim. Su vermediler. Musluktan içebileceğimizi söylediler. Onlardan hiçbir şey almadım." ifadesini kullandı.

Stina, geceleri ışıkların sürekli açılıp kapatılarak kendilerine psikolojik baskı yapıldığını belirterek, "Gecenin ortasında gelip ışıkları açıp kapatıyor, oyun oynar gibi davranıyorlardı. Bu insanlara ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu bir toplu hastalık hali gibi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'a ulaştığında gördüğü karşılamadan ve dayanışmadan etkilendiğini dile getiren İzlandalı müzisyen, "Buradaki karşılamayı çok güzel buldum. Bu farkı tarif etmek bile mümkün değil." diye konuştu.

"Şimdi ya da asla"

Filistin halkıyla dayanışma çağrısında bulunan Stina, "Soykırımı durdurmalıyız. İsrail'i izole etmeliyiz. Bunu hemen şimdi yapmalıyız. Çünkü (İsrail güçleri) Filistinlilere yaptıkları her şeyi hepimize yapmaya hazırlar." dedi.

"Özgür bir Filistin olmalı, sadece özgür Filistin. Tek devletli bir çözüme, sadece Filistin'e ihtiyacımız var. O insanlar hırsız." diyen Stina, dünya halklarına birlik çağrısı yaptı.

Stina, "Tüm dünya halklarının şimdi bir araya gelmesi gerekiyor. Şimdi ya da asla." değerlendirmesini yaptı.