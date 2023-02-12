İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli bir çocuk öldü Güncel Haberler İsrail güçlerinin bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskınında gerçek mermiyle ateş açarak ağır yaraladığı 14 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti. İsrail güçlerinin bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskınında gerçek mermiyle ateş açarak ağır yaraladığı 14 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında ağır yaraladığı 3 Filistinliden biri olan Kusay Vakit (14) adlı çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bakanlıktan daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin'e düzenlediği baskında gerçek mermi kullanarak açtığı ateş sonucu karnından isabet alan 3 Filistinlinin ağır yaralandığı kaydedilmişti. Yaralıların, Cenin'deki Devlet Hastanesi ve İbn-i Sina Hastanesi'ne nakledildiği belirtilmişti. Kaynak: AA / Güncel Batı Şeria Filistin İsrail Güncel Haberler

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