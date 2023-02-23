İsrail güçlerinin 2 hafta önce yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti Güncel Haberler İşgal altındaki Batı Şeria'da 2 hafta önce İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli genç yaşamını yitirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da 2 hafta önce İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli genç yaşamını yitirdi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Cenin kentinde yaklaşık 2 hafta önce İsrail güçlerince açılan ateş sonucu 29 yaşındaki Muhammed Nebil Fevzi'nin karnından vurulduğu belirtildi. Fevzi'nin söz konusu yaralanma sonucu hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, böylece yılbaşından bu yana İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin sayısının 63'e ulaştığı kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Mahmut Geldi Batı Şeria Filistin İsrail Güncel Haberler

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