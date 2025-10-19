Haberler

İsrail Güçlerinden Tubas'a Geniş Çaplı Saldırı

İsrail güçleri, buldozerler eşliğinde Batı Şeria'nın Tubas kentine geniş çaplı bir baskın düzenledi. Şehir merkezinde kazı çalışmaları yapıldığı ve mahallelere baskınlar düzenlendiği bildirildi.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail ordusundan büyük bir güç buldozerlerle Tubas kentine baskın düzenledi.

Haberde, iki buldozer eşliğinde ek takviye kuvvetlerin bölgeye geldiği ve Tubas kentine saldırı başlatıldığı kaydedildi.

Kentin güney girişini toprak yığarak kapatan İsrail güçleri, kent merkezinde bir ana caddeyi buldozerlerle tahrip etti.

Tubas ve Ürdün Vadisi Valisi Ahmed el-Esad ise "İşgal ordusu şehre geniş çaplı askeri saldırı başlattı, kentin güney girişini toprakla kapattı ve şehir merkezinde buldozerlerle kazı yapıyor." ifadesini kullandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da İsrail'e bağlı birliklerin, keskin nişancılar eşliğinde kentin mahallelerine konuşlanarak çok sayıda eve baskın düzenlediğini aktardı.

İsrail ordusu, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde meydana gelen patlamada 2 askerinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin olduğu bölgede bir kişinin patlayıcı attığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
