İsrail Güçlerinden El Halil'e Baskın: Filistinli Esnaf Zorla Dükkanlarını Kapatmaya İtiraz Ediyor

İsrail Güçlerinden El Halil'e Baskın: Filistinli Esnaf Zorla Dükkanlarını Kapatmaya İtiraz Ediyor
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İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli esnafa baskın düzenleyerek dükkanlarını kapatmaya zorladı. El Halil Protokolü'nde belirlenen sınırların ihlal edildiği iddiaları gündemde.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine baskın düzenleyerek esnafı dükkanlarını kapatmaya zorladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup İsrailli, El Halil'in Eski Şehir bölgesinde pek çok sokağa baskın düzenleyip Filistinli esnafı dükkanlarını kapatmaya zorladı ve halkın hareketine engel oldu.

İsraillilerin, Eski Şehir'de Filistinlilerin yaşadığı mahallelere sürekli baskın düzenleyip müstehcen dil kullanarak saldırdığı belirtiliyor.

El Halil Protokolü

El Halil'de İsrail güçlerinin yeniden konuşlandırılması için 15 Ocak 1997'de El Halil (Hebron) Protokolü imzalanmıştı.

Kentin "H1" ve "H2" olarak taksim edildiği protokolde, "H1" olarak adlandırılan ve şehrin yüzde 80'ini oluşturan bölgenin Filistin'in kontrolü altında olması öngörülmüştü.

"H2" şeklinde isimlendirilen ve Harem-i İbrahim Camisi ile caminin bulunduğu Eski Şehir'i içine alan yüzde 20'lik alanda sivil yönetim Filistin'e, güvenlik ise İsrail'in denetimine devredilmişti.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
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