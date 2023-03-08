İsrail Güçlerinden Cenin Mülteci Kampı'na Baskın: 6 Ölü Güncel Haberler CENİN, 8 Mart (Xinhua) -- Filistinli ve İsrailli yetkililer, Salı günü Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail baskınında en az 6 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda düzenlenen cenaze töreninde İsrail güçleriyle çıkan çatışmalarda öldürülen bir Filistinlinin cenazesini taşıyan Filistinliler, 7 Mart 2023 (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua) CENİN, 8 Mart (Xinhua) -- Filistinli ve İsrailli yetkililer, Salı günü Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail baskınında en az 6 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail baskını, bir önceki hafta iki İsrailli kardeşin öldürülmesi olayına karışan bir şüpheliyi tutuklamayı amaçlıyordu. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail baskını sırasında İsrail güçleriyle çatışan protestocular, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua) Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampına düzenlenen İsrail baskını sırasında flare atışı gerçekleştiren bir İsrail helikopteri, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua) İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında bir İsrail askeri aracının yakınlarında infilak eden patlayıcı görülüyor, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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