İsrail Güçlerinden Cenin Mülteci Kampı'na Baskın: 6 Ölü
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CENİN, 8 Mart (Xinhua) -- Filistinli ve İsrailli yetkililer, Salı günü Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail baskınında en az 6 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.
CENİN, 8 Mart (Xinhua) -- Filistinli ve İsrailli yetkililer, Salı günü Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail baskınında en az 6 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail baskını, bir önceki hafta iki İsrailli kardeşin öldürülmesi olayına karışan bir şüpheliyi tutuklamayı amaçlıyordu.
Kaynak: Xinhua / Güncel