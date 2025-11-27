Haberler

İsrail Güçlerinden Cenin'de İki Filistinli İnfazı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde teslim olan iki Filistinliyi infaz etti. Olayın görüntüleri ortaya çıkarken, İsrail ordusu söz konusu kişilerin 'aranan' teröristler olduğunu öne sürdü.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde teslim olan 2 Filistinliyi infaz etti.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de bir evi kuşattı.

Kuşatma ve burada 2 Filistinlinin İsrail güçlerince infaz edildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Mısır merkezli el-Gad TV'nin yayınladığı görüntülere göre, İsrail güçlerince kuşatılan evden 2 Filistinlinin elleri havada çıkarak teslim olduğu görülüyor.

Cenin Mülteci Kampı yakınlarındaki Cebel Ebu Zahir bölgesinde kaydedildiği belirtilen görüntüde İsrail güçlerinin, Filistinlilerden buldozerlerle bir kısmını yıktıkları eve tekrar girmelerini istediği kameraya yansıyor.

Elleri havada olan 2 Filistinli içeriye doğru adım attıktan sonra İsrail askerleri onların üzerine ateş açıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Cebel Ebu Zahir bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Muntasır Billah Mahmud Kasım Abdullah (26) ile Yusuf Ali Yusuf Asaisa'nın (37) hayatını kaybettiği ve naaşlarının da alıkonulduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, 2 Filistinlinin infaz edildiği saldırıyı doğruladı.

Açıklamada, Filistinli gruplarla "bağlantılı olduğu" iddia edilen bu kişilerin "arandığı" ileri sürüldü.

Kuşatmanın ardından 2 Filistinlinin binadan çıktığı belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin bu kişilere ateş açtığı itiraf edildi.

Teslim olan 2 Filistinlinin infaz edildiği saldırının incelendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Kendini Batman sanan kocasına boşanma davası açtı

Eşine sadece 1 ay dayanabildi, boşanma davası açtı! Nedeni çok ilginç
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Atatürk Havalimanı'nda teslime hazır 9 bin 200 araç tek karede görüntülendi

Erdoğan dağıtacak! Binlerce araç tek karede görüntülendi
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.