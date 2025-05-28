İsrail Güçlerinden Batı Şeria'da Döviz Bürolarına Baskın

İsrail Güçlerinden Batı Şeria'da Döviz Bürolarına Baskın
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İsrail güçleri, Batı Şeria'nın çeşitli şehirlerinde döviz bürolarına baskın düzenleyerek Filistinli gruplarla bağlantılı olduğu öne sürülen mali ağları hedef aldı. Baskınlarda bazı işletme sahipleri gözaltına alındı ve milyonlarca şekel değerinde nakit paraya el koyuldu.

EL HALİL, 28 Mayıs (Xinhua) -- Batı Şeria'nın El Halil kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri, 27 Mayıs 2025.

İsrail güçleri salı günü Batı Şeria genelinde döviz bürolarını hedef alan baskınlar düzenledi. İsrail medyası, bu baskınların Filistinli gruplarla bağlantılı olduğu öne sürülen mali ağları çökertmeyi amaçladığını belirtti.

Filistinli kaynaklar, Ramallah, Nablus, El Halil, Tubas, Tulkerim, Cenin, Beytüllahim ve Kalkilya'daki döviz bürolarına yapılan baskınlarda İsrail askerlerinin bazı işletme sahiplerini gözaltına aldığını ve milyonlarca şekel değerinde nakit paraya el koyduğunu bildirdi. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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