İsrail güçlerince öldürülen Filistinli genç toprağa verildi
AA - Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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İşgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda İsrail askerlerince vurularak öldürülen 18 yaşındaki Filistinli Sair Maslat son yolculuğuna uğurlandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda İsrail askerlerince vurularak öldürülen 18 yaşındaki Filistinli Sair Maslat son yolculuğuna uğurlandı.
Doğrudan kalbinden vurularak öldürülen Maslat'ın cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.
Filistinli gencin Ramallah'taki devlet hastanesinden konvoyla alınan naaşı doğduğu yer olan El-Bire kasabasında toprağa verildi.
Görgü tanıklarına göre, Bire'deki Psagot Yahudi yerleşim birimi yakınlarında yer alan Cebel Tavil Mahallesi'nde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çıkan olaylara İsrail güçleri gerçek mermi kullanarak müdahale etmişti.
AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel