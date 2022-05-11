İsrail güçlerince öldürülen Filistinli genç toprağa verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail güçlerince öldürülen Filistinli genç toprağa verildi

AA - Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
 - Güncelleme:
İsrail güçlerince öldürülen Filistinli genç toprağa verildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda İsrail askerlerince vurularak öldürülen 18 yaşındaki Filistinli Sair Maslat son yolculuğuna uğurlandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda İsrail askerlerince vurularak öldürülen 18 yaşındaki Filistinli Sair Maslat son yolculuğuna uğurlandı.

Doğrudan kalbinden vurularak öldürülen Maslat'ın cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.

Filistinli gencin Ramallah'taki devlet hastanesinden konvoyla alınan naaşı doğduğu yer olan El-Bire kasabasında toprağa verildi.

Görgü tanıklarına göre, Bire'deki Psagot Yahudi yerleşim birimi yakınlarında yer alan Cebel Tavil Mahallesi'nde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çıkan olaylara İsrail güçleri gerçek mermi kullanarak müdahale etmişti.

AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel

Batı Şeria, İsrail, Cenaze, İşgal, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title