İsrail güçlerince öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile, İstanbul'da anıldı

İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'nın Cenin kentinde 11 Mayıs 2022'de öldürülen Al Jazeera televizyonunun deneyimli muhabiri Şirin Ebu Akile, İstanbul'da anıldı.

İletişim Platformunca düzenlenen "Gazeteciler için uluslararası bir tehdit: İsrail" başlıklı anma programı, Beyoğlu'ndaki Taksim Camisi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Özkır'ın moderatörlüğünü gerçekleştirdiği programda, TRT Arapça Haber Müdürü Muhammed Ünalmış, gazeteci Sümeyye Ertekin ve Filistin'den gazeteci Isra Almudallal konuşmacı olarak yer aldı.

Prof. Dr. Özkır, İletişim Platformunun yaptığı etkinliğin değerli ve anlamlı olduğunu vurgulayarak, Şirin Ebu Akile'nin İsrail'in saldırganlığı sonucunda hayatını kaybetmiş küresel bir gazeteci olduğunu ve Müslüman olmamasına rağmen Filistin'de Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün haklarını savunan bir isim olarak öne çıktığını kaydetti.

Özkır, şöyle devam etti:

"Bugün de birçok belgeselde şöyle bir yaklaşım görüyoruz; Orta Doğu'da bin kişi, on bin kişi ölürse ancak Haber'>haber olur, bir kişi, iki kişi, üç kişi ölürse bu bir istatistikten ibarettir ama aynı şey Batı'da olduğunda tam tersi. Bir kişi bile hayatını kaybettiğinde ki bu gazeteci olduğunda çok daha fazla ses çıkartılıyor. Dolayısıyla bu Orta Doğu için maalesef ve bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz ama böyle bir yaklaşım biçimi yaygınlaşmış durumda."

"Bu, İsrail'in öldürdüğü ilk gazeteci değil"

TRT Arapça Haber Müdürü Ünalmış da İsrail askerlerinin daha önce de gazetecileri hedef aldığını ifade etti.

Ünalmış, "Bu, İsrail'in öldürdüğü ilk gazeteci değil. 2021 yılında Al Jazeera'nin ofisi, sadece o değil yaklaşık 20'ye yakın haber ajansı ve TV kanalının bulunduğu binayı İsrail vurdu. Hatta bizim muhabirimiz canlı yayındayken İsrail askerleri arıyor, '10 dakika içinde boşaltmanız gerekiyor.' diyorlar. Askere, 'Burası basın, biz içerideyiz, içeride adamlarımız var.' deniyor. Oradaki İsrailli asker, kırık bir Arapça şiveyle 'Siz bilirsiniz, 10 dakika sonra biz o binayı yok edeceğiz.' diyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in gazetecileri hedef alma nedeninin açık olduğunu belirten Ünalmış, suç işlenerek toprakların işgal edildiğini söyledi.

"Gazeteciler olarak artık savaştan bıktık ve ateşkes beklemekten yorgun düştük"

Filistin'den gazeteci Isra Almudallal ise tüm yaşananlara rağmen haberlerini yapmaya devam ettiğini belirterek, "Gazze şu anda Şirin'in sesi olmadan yükselişte olan bir askeri dehşetle yüz yüze. İlk kez onun yokluğunu hissediyorum. Yokluğunda bile muhteşem biri var. Bizler gazeteciler olarak artık savaştan bıktık ve ateşkes beklemekten yorgun düştük. Şu anda kızım ve ailem Gazze'de saldırı altında." dedi.

Gazeteci Sümeyye Ertekin de Şirin Ebu Akile'nin Orta Doğu'da birçok kişi için idol olduğunu vurgulayarak, tüm kanıtların, Al Jazeera muhabirinin kasıtlı bir şekilde öldürüldüğünü gösterdiğini dile getirdi.

Ertekin, bölgedeki haberlerin dünyaya duyurulması bakımından Al Jazeera'nin Orta Doğu için önemli bir televizyon ve kaynak olduğunu söyledi.