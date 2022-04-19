İsrail güçleri, Yahudi yerleşimcilerin yürüyüş yaptığı Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti

İsrail güçleri, sağcı milletvekillerinin katılımıyla Yahudi yerleşimcilerin yürüyüş yaptığı Nablus kenti yakınlarında Filistinlilere müdahale ederek 8 kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimci gruplar, Nablus kenti yakınlarında bulunan ve İsrail nezdinde de yasa dışı kabul edilen tahliye edilmiş Humeş yerleşim yerine yürüdü.

Aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir ve yakın zamanda koalisyon hükümetinden "yeterince sağ siyaset izlemediği" gerekçesiyle istifa eden Milletvekili Idit Silman da bu gruba katıldı.

İsrail güçleri, çevredeki Filistin beldelerinin bu rotaya ulaşan yollarını kapatırken, bölgede toplanan Filistinlilere, kauçuk kaplı mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre 8 Filistinli kauçuk kaplı mermiyle yaralanırken 60'tan fazla kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Savunma Bakanlığı, "yürüyüşü korumama" açıklamasından geri adım attı

İsrail basınındaki haberlere göre Savunma Bakanı Benny Gantz, Yahudi yerleşimci grupların Humeş yerleşim yerine yapacağı yürüyüşe güvenlik sağlamayacağı yönündeki açıklamadan geri adım attı.

İsrail ordusu, Filistin ve İsrailliler arasında son günlerde tırmanan gerilim göz önünde bulundurularak yürüyüşe izin verilmemesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Batı Şeria'da Humeş yerleşim karakolu

Yahudi yerleşimcilerin Humeş yerleşim biriminde yaşamasına izin verilmiyor ancak İsrail basınındaki haberler ve bölgedeki Filistinlilere göre buradaki Tevrat Okulu maskeli silahlı yerleşimcilerin koruması altında kullanılmaya devam ediyor.

Bölgedeki Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin saldırıları ve yeniden buraya dönme planlarından endişe duyuyor.

İsrail makamları, 2005'te "tek taraflı ayrılma" planıyla Gazze'deki tüm yerleşim birimleri ile Batı Şeria'da aralarında Burka beldesindeki Humeş'in de olduğu 4 küçük yerleşim biriminin boşaltılmasına karar vermişti.

Bu kapsamda Humeş yerleşim biriminde yaşayan Yahudiler de tahliye edilmiş, İsrail ordusu bölgeyi askeri bölgeye dönüştürmüş ancak Filistinlilerden alınan topraklar geri verilmemişti.

Aralık 2021'de bir Yahudi yerleşimci, bölgedeki bir otobüs durağında ateş açılarak öldürülmüştü. Bunun üzerine binlerce kişilik Yahudi yerleşimci grubu, Humeş yakınlarındaki Burka beldesine yürümek istemişti.

Filistinliler ve yasa dışı yerleşimciler arasında çıkan olaylara İsrail ordusu müdahale etmiş ve çok sayıda Filistinli yaralanmıştı.