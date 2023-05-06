İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri ile bir grup Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahale ederek 4 kişiyi yaralandı.

İsrail güçleri ile bir grup Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahale ederek 4 kişiyi yaralandı.

Filistinliler, El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için gösteri düzenledi.

El Halil kentindeki sivil toplum örgütü Koruma Komiteleri Koordinatörü Fuad el-Amur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçleri ile bir grup Yahudi yerleşimcinin, Mesafir Yatta'ya bağlı Meğayir el-Ubeyd köyündeki göstericilere müdahale ederek 4 Filistinliyi yaraladığını, onlarca Filistinlinin ise atılan gazdan etkilendiğini belirtti.

İsrail güçlerinin söz konusu gösterilerde 4 Filistinliyi de gözaltına aldığını kaydeden Amur, Yahudi yerleşimcilerin ise bölgede bulunan onlarca zeytin ağacını kökünden söktüğünü aktardı.

Yahudi yerleşimciler 258 zeytin ağacına zarar verdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Yahudi yerleşimciler, Selfit kentine bağlı Kefr ed-Diyk beldesinde 258 zeytin ağacına zarar verdi.

Yaklaşık 17 dönümlük bir alanda bulunan söz konusu zeytin ağaçlarının 5-10 yıllık olduğu kaydedildi.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri, yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından Tel Aviv yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı.

Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.