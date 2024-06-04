Üye Girişi
Haberler

İsrail Güçleri Ürdün Sınırında Sızmaya Çalışan Kişiyi Öldürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail devlet televizyonu KAN, Ürdün sınırında tel örgüleri geçmeye çalışan bir kişinin İsrail kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ürdün makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail güçlerinin Ürdün sınır bölgesinden sızmaya çalışan bir kişiyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, bugün öğleden sonra bir kişinin Ürdün sınırındaki tel örgüleri geçmeye çalıştığının görüldüğünü ve söz konusu kişinin İsrail kuvvetlerince "etkisiz hale getirildiğini" duyurdu.

Söz konusu olaya ilişkin Ürdün makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Ürdün Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

 Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi

Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi

 Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı

Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı

Bakmadan Geçme

İtalya Türkiye maçı CANLI izle! (HD) 4 Haziran İtalya Türkiye milli maç canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 5 Haziran Çarşamba yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? #129300 Survivor kim kazandı? 4 Haziran Salı Survivor'da kim kazandı? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 4 Haziran Salı 2024? #128250 Avusturya Sırbistan maçı CANLI izle! (HD) 4 Haziran Avusturya Sırbistan maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Portekiz Finlandiya maçı CANLI izle! (HD) 4 Haziran Portekiz Finlandiya maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Mayıs Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Mehmed: Fetihler Sultanı 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Mayıs Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kutsal Damacana 4 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kutsal damacana 4, ne zaman nerede çekildi? #128250 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü oldu, özel sektöre de 9 gün mü? Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları ve Niyazi Gül Dörtnala özeti! Niyazi Gül Dörtnala ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala konusu ve oyuncuları Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Thor filmi konusu nedir? Thor ne zaman, nerede çekildi? Thor oyuncuları ve Thor özeti! Ölümcül Çarpışma filmi oyuncuları kim, konusu ne? Ölümcül Çarpışma filmi ne zaman, nerede çekildi?
Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title