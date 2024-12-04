İsrail Güçleri Tubas'ta Saldırı Düzenledi: İki Filistinli Hayatını Kaybetti

TUBAS, 4 Aralık (Xinhua) -- İsrail güçleri, salı günü Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında bir aracı insansız hava aracıyla vurdu. Filistinli ve İsrailli kaynaklar, saldırıda iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bir Filistinlinin ise yaralandığını söyledi.

Kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun daha sonra Tubas Devlet Hastanesi'nin acil servisine baskın düzenlediğini, bazı sağlık personelini gözaltına aldığını ve hastane içindeki birkaç kişiyi de tutukladığını belirtti.