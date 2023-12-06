Üye Girişi
Haberler

İsrail Güçleri Tubas'ta Filistinlilere Baskın Düzenledi: 2 Ölü, 3 Yaralı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tubas kentine düzenlediği baskında biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, 3'ünü yaraladı. Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmalarda Tamun beldesinde 16 yaşındaki Abdurrahman İmad Beni Avde ile el-Faria Mülteci Kampı'nda 18 yaşındaki Muaz İbrahim Zehran İsrail güçlerince öldürüldü. Baskınlarda 3 kişi de yaralandı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tubas kentine düzenlediği baskında biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, 3'ünü yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Tubas kentinin güneyinde yer alan el-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine baskın düzenledi.

Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmalarda Tamun beldesinde 16 yaşındaki Abdurrahman İmad Beni Avde ile el-Faria Mülteci Kampı'nda 18 yaşındaki Muaz İbrahim Zehran İsrail güçlerince öldürüldü.

Baskınlarda 3 kişi de yaralandı.

İsrail güçlerinin el-Faria Mülteci Kampı'na baskını sırasında, kamp girişi yakınlarında çıkan çatışmalar nedeniyle ağır silah ve patlama sesleri duyuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Şeria Filistin İsrail Orta Doğu İnsan Hakları Güvenlik Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 6 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Aralık 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 6 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Uludağ Gazoz hangi ülkenin markası, kimin malı? 6 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? ZTK kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçları kura çekimi ne zaman yapılacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarsa ne kadar kazanacak, ne kadar gelir elde edecek? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Kopenhag Galatasaray maçı bu hafta mı haftaya mı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title