İsrail Güçleri Tubas'ta Filistinlilere Baskın Düzenledi: 2 Ölü, 3 Yaralı
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tubas kentine düzenlediği baskında biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, 3'ünü yaraladı. Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmalarda Tamun beldesinde 16 yaşındaki Abdurrahman İmad Beni Avde ile el-Faria Mülteci Kampı'nda 18 yaşındaki Muaz İbrahim Zehran İsrail güçlerince öldürüldü. Baskınlarda 3 kişi de yaralandı.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tubas kentine düzenlediği baskında biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, 3'ünü yaraladı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Tubas kentinin güneyinde yer alan el-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine baskın düzenledi.
Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmalarda Tamun beldesinde 16 yaşındaki Abdurrahman İmad Beni Avde ile el-Faria Mülteci Kampı'nda 18 yaşındaki Muaz İbrahim Zehran İsrail güçlerince öldürüldü.
Baskınlarda 3 kişi de yaralandı.
İsrail güçlerinin el-Faria Mülteci Kampı'na baskını sırasında, kamp girişi yakınlarında çıkan çatışmalar nedeniyle ağır silah ve patlama sesleri duyuldu.