Haberler ›› Güncel ›› İsrail Güçleri Tubas'ta Filistinlilere Baskın Düzenledi: 2 Ölü, 3 Yaralı

İsrail Güçleri Tubas'ta Filistinlilere Baskın Düzenledi: 2 Ölü, 3 Yaralı

6 Aralık 2023 05:55 Son Güncelleme: 05:56 Abone Ol

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tubas kentine düzenlediği baskında biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, 3'ünü yaraladı. Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmalarda Tamun beldesinde 16 yaşındaki Abdurrahman İmad Beni Avde ile el-Faria Mülteci Kampı'nda 18 yaşındaki Muaz İbrahim Zehran İsrail güçlerince öldürüldü. Baskınlarda 3 kişi de yaralandı.