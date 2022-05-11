İsrail güçleri tarafından vurulan Filistinli gazeteci yaralandı (2) - Haberler

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İsrail güçleri tarafından vurulan Filistinli gazeteci yaralandı (2)

AA - Güncel
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma yaşandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma yaşandı. Olayları takip eden Filistinli gazeteci Ali Smoudi, İsrail güçleri tarafından vurularak yaralandı. Smoudi, tedavi edildiği Cenin kentindeki İbn-i Sina hastanesi çıkışında açıklamalarda bulundu.

AA / Güncel

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