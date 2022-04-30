İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni - Haberler

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İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlinin cenaze töreni

AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinli Yahya Udvan için cenaze töreni düzenlendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinli Yahya Udvan için cenaze töreni düzenlendi. Udvan'ın naaşı omuzlarda taşınarak son yolculuğuna uğurlandı.

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

Batı Şeria, Cenaze, İsrail, İşgal, Güncel, Haberler

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