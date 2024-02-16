İsrail Güçleri Tarafından İşkence Gören Filistinli Kadın

İsrail ordusunun 26 Ocak'ta "İsrail güçleri himayesinde ambulansla hastaneye nakledildiği" iddiasıyla paylaştığı görüntüdeki Ümmü Muhammed Mismih isimli Filistinli yaşlı kadın, işkence görmüş ve aç bırakılmış halde bulundu.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda alıkoyduğu ve bilinmeyen bir yere götürdüğü Mismih, elleri kelepçeli halde geçen günler boyunca işkence gördüğünü ve darbedildiğini söyledi.

Filistinli yaşlı kadın, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Han Yunus'taki Gazze Avrupa Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kırışık ellerinde oluşan derin kelepçe izlerini ve yaraları AA muhabirine gösteren yaşlı kadın, elleri bağlı halde alıkonulduğu süre boyunca İsrail güçlerinin kendisine yiyecek hiçbir şey vermediğini söyledi.

Soğuk havaya ve üşümesine rağmen İsrail askerlerinin kendisine üstünü örtecek bir şey de vermediğini ifade eden Mismih, alıkonulduğu süre boyunca yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Han Yunus kentinin doğusundaki Muin bölgesinde çok sayıda vatandaşla birlikte alıkonuldum ve dondurucu soğuk havada ellerimi bağladılar. Ellerimi çözmeye çalıştım ama başaramadım. Bu süre boyunca aç bırakıldım ve darbedildim."

Filistinli yaşlı kadın, İsrail güçlerinin kendisini kaç gün alıkoyduğunu tam olarak hatırlamamakla birlikte 11 veya 12 gün olabileceğini ifade etti ve İsrail ordusunun kendisini yardım etmek için alıkoyduğu iddialarını ise yalanladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 26 Ocak'ta X sosyal paylaşım platformundan yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli yaşlı bir kadının İsrail güçleri himayesinde ambulansla nakledildiği yönünde bir görüntü paylaşmıştı.

Adraee, Gazze'de İsrail güçlerinin dronla keşif yaptığı sırada tek başına bulduğu Filistinli yaşlı kadına yardım etmek için sağlık hizmeti verdikten sonra serbest bıraktığını öne sürmüştü.