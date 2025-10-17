İsrail Güçleri Ramallah'ta Filistinlilere Ateş Açtı
İsrail askerleri, Ramallah'ta Filistinlilere ait bir araca ateş açarak iki kişiyi yaraladı ve gözaltına aldı. Olay sonrası Filistinlilerin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi. Ayrıca, bölgedeki bazı kasabaların giriş çıkışları kapatıldı.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde açtığı ateş sonucu yaraladığı 2 Filistinliyi gözaltına aldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Ramallah kentinin kuzeyindeki Attara beldesi yakınında Filistinlilere ait bir araca ateş açtı.
Saldırıda aracın içindeki 2 kişi yaralandı, İsrail güçleri yaralı Filistinlileri gözaltına aldı.
Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Öte yandan İsrail ordusunun, Ramallah kentinin doğusunda Beytin, Deyr Debvan, Berka ve Ayn Beyrud kasabalarının girişlerini kapatarak, Filistinlilerin buralara giriş, çıkışlarını engellediği aktarıldı.
Askerlerin söz konusu beldeleri tam kuşatma altına aldığı kaydedildi.