İsrail güçleri Nablus'ta düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 3 Filistinli öldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, akşam geç saatlerde buldozerler ve askeri araçlar eşliğinde Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kampta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 32 yaşındaki Muhammed Bilal Zeytun, 30 yaşındaki Fethi Ebu Rızk ve 24 yaşındaki Abdullah Ebu Hamdan hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 Filistinli yaralandı.

Baskında 43 kişi gazdan etkilendi, 3 ev havaya uçuruldu

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise baskında 43 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ve boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca baskın düzenlenen bir evde İsrail askerleri tarafından darbedilen ve bayılan 5 kişiye de tıbbi müdahalede bulunulduğu aktarıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre baskın sırasında İsrail askerleri Filistinlilere ait 3 evi patlayıcılarla havaya uçurdu. Bunun üzerine askerler ile silahlı Filistinliler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Nablus'taki Filistinli güçler tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Balata Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında şehit edilen Filistinlilerin yasını tutmak ve işgalcilerin gerçekleştirdiği katliamı kınamak için okullar dışında kentte kapsamlı bir grev ilan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu konuya dair yazılı açıklamasında, gece Batı Şeria'da birçok noktaya baskın düzenlendiğini bildirdi.

Baskınlar sonucu 13 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'nda ise gözaltı sırasında Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çatışmalar çıktığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.