İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın girişinde bir Filistinliyi ateş açarak vurdu
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın girişinde bir Filistinliyi ateş açarak vurduğu bildirildi.
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın girişinde bir Filistinliyi ateş açarak vurduğu bildirildi.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'ya açılan Silsile Kapısı'nda Filistinli bir kişinin, buradaki İsrail polislerinin silahını almaya yeltendiği iddia edildi.
Açıklamada, İsrail polislerinin, Filistinliyi ateş açarak "etkisiz hale getirdiği" kaydedildi.
Olayda İsrail güçlerinin zarar görmediği belirtilen açıklamada, bölgeye ek polis gücü sevk edildiği aktarıldı.
Açıklamada Filistinli kişinin sağlık durumuna ve olayın ayrıntılarına yer verilmedi.
Öte yandan İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın girişlerinden Kattanin Kapısı'ndaki Filistinlilere saldırdı.
AA'ya konuşan görgü tanıklarının ifadesine göre, Kattanin Kapısı'ndaki Filistinlileri copla darbeden İsrail polisleri, buradaki kahvehaneye ait malzemelere zarar verdi.