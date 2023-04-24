İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da yatsı ezanını engelledi
Güncel Haberler
İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı ezanına engel oldu.
İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı ezanına engel oldu.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Harem-i Şerif'in batı tarafında bulunan Burak Duvarı'nda düzenlenen kutlamalar gerekçesiyle Aksa'nın müezzinini engelleyerek ezanın tamamlanmasına izin vermediği belirtildi.
Haberde ayrıca İsrail polisi korumasındaki onlarca Yahudi yerleşimcinin bugün Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğine işaret edildi.
Baskın sırasında İsrail güçlerinin de Aksa'da bulunan Müslümanlara saldırdığı kaydedildi.
Yahudi yerleşimciler İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'ya sık sık baskınlar düzenliyor.
Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel