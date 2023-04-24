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İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da yatsı ezanını engelledi

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da yatsı ezanını engelledi

Güncel Haberler

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı ezanına engel oldu.

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı ezanına engel oldu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Harem-i Şerif'in batı tarafında bulunan Burak Duvarı'nda düzenlenen kutlamalar gerekçesiyle Aksa'nın müezzinini engelleyerek ezanın tamamlanmasına izin vermediği belirtildi.

Haberde ayrıca İsrail polisi korumasındaki onlarca Yahudi yerleşimcinin bugün Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğine işaret edildi.

Baskın sırasında İsrail güçlerinin de Aksa'da bulunan Müslümanlara saldırdığı kaydedildi.

Yahudi yerleşimciler İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'ya sık sık baskınlar düzenliyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel

İsrail Aksa Güncel Haberler

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