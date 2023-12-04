Üye Girişi
Haberler

İsrail Güçleri Kudüs Valilik Binasına Baskın Düzenledi

Son Güncelleme:
Abone Ol

İsrail güçleri, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'nda bulunan Kudüs Valilik binasına baskın düzenledi. Baskın sırasında çıkan olaylarda 5 Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'nda bulunan Kudüs Valilik binasına baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Ramallah ile Kudüs'ün arasında kalan Kalendiya Mülteci Kampı ile Kefr Akab beldesine baskınlar gerçekleştirdi.

Kalendiya Mülteci Kampı'ndaki Kudüs Valilik binası ile havaalanı yolu üzerindeki bazı dükkanlara baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın sırasında İsrail güçleri, biri gerçek mermiyle, diğeri gözüne isabet eden kauçuk mermiyle ve 3'ü darp sonucu olmak üzere 5 Filistinliyi yaraladı.

Kızılay ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahalede bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Kudüs İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title