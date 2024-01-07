İsrail Güçleri Kudüs'te Açtığı Ateş Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeybatısında askeri kontrol noktasında açtığı ateş sonucu 4 yaşında bir çocuk ile genç bir çift yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail askerleri Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beit Iksa askeri kontrol noktasından geçmekte olan iki araca "ezme girişiminde bulundukları" iddiasıyla ateş açtı.

Araçta bulunan genç ve yanındaki eşi ile ikinci araçta bulunan dört yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı.

Yerel kaynaklar, Rukayye Ahmed Avde Ebu Dahuk Cehalin isimli dört yaşındaki kız çocuğu ve Muhammed Mezi Ebu Iyd ile eşi Nebiyye Ebu Iyd'ın yaşamını yitirdiğini doğruladı.

İsrail güçlerinin kontrol noktasını geçişlere kapatarak beldeye giriş çıkışlara izin vermediği, yaralıların nakli için bölgeye gelen ambulansları da engellediği belirtildi.

Son olayla birlikte Batı Şeria ve Kudüs'te bugün öldürülen Filistinlilerin sayısı 11'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 337 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

"Araçla ezme girişiminde" 2 İsrailli hafif yaralandı

Öte yandan, İsrail Ordu Radyosu ve İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberlere göre, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Giv'on Yahudi yerleşim birimi yakınlarında araçla ezme girişiminde iki İsrailli hafif yaralandı.

Olayın failinin İsrail güçlerinin açtığı ateşte öldürüldüğü kaydedildi.