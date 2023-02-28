İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 4 kişilik Filistinli aileyi evsiz bıraktı

İsrail güçleri, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 4 kişilik Filistinli bir ailenin evini yıktı.

İsrail güçleri, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 4 kişilik Filistinli bir ailenin evini yıktı.

Evin sahibi İyhab el-Husayni'nin amcasının oğlu Hani el-Husayni, AA muhabirine, çok sayıda İsrail askerinin, Doğu Kudüs'ün Cebel el-Mukebber beldesinde bulunan ve 4 kişinin yaşadığı evi, buldozerle yerle bir ettiğini söyledi.

Husayni, 100 metrekarelik evin yaklaşık 6 yıl önce inşa edildiğini kaydetti.

"Ruhsat vermiyorlar"

Evin "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıldığını aktaran Husayni, ev sahibi İyhab'ın ruhsat almak için İsrailli belediyeye defalarca müracaat ettiğini ancak bundan bir sonuç alamadığını vurguladı.

Husayni, beldede yıkım tehdidiyle karşı karşıya kalan 180 ev bulunduğunu aktararak, "Ruhsat vermeyi reddediyorlar sonra da ruhsatsız diye yıkıyorlar." dedi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, İsrail güçleri 2023'ün başından bu yana Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" 50 evi yıktı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, "ruhsatsız" olduğunu savunarak yıkıyor.

Öte yandan Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar, İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor.