İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Tulkerem kentinde düzenlediği baskın sırasında iki Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Tulkerem kentinde düzenlediği baskın sırasında iki Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerince öldürülen iki kişinin cenazelerinin Dr. Sabit Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Nurşems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında kamptaki silahlı gruplarla çatıştı.

Tanıklar, çatışmaların bir saatten fazla sürdüğünü aktardı.

İsrail güçleri aylardır, arananların bulunması hedefli olduğunu öne sürerek, özellikle Batı Şeria'nın Cenin ve Nablus kentlerinde baskınlar düzenliyor.