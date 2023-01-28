İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı Güncel Haberler İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 5 Filistinli yaralandı. İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 5 Filistinli yaralandı. Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesine baskın düzenlediği belirtildi. Baskın sırasında 5 Filistinlinin yaralandığı kaydedilen haberde, İsrail güçlerinin gerçek mermi kullandığı aktarıldı. Öte yandan, Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, Kızılay ekiplerinin 5 yaralı Filistinliyi Nablus'taki Rafidya Hastanesi'ne naklettiği ifade edildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da, Rafidya Hastanesi'ne getirilen ve karın bölgesinden vurulan bir yaralının durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı. İsrail askerleri dün, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na yönelik baskınını protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahale etmiş, 5 Filistinliyi yaralamıştı. İsrail güçlerinin 26 Ocak Perşembe günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na sabah saatlerinde düzenlediği baskında da 9 Filistinli öldürülmüştü. Güncel Kaynak: AA / Awad Rjoob Batı Şeria Filistin İsrail Güncel Haberler

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