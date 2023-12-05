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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri baskınlarda 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenledikleri baskınlarda 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Batı Şeria'daki çeşitli bölgelere baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, aralarında eski tutukluların da bulunduğu 40 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Gözaltı operasyonlarının Cenin ve Beytüllahim kentlerinde yoğunlaştığı belirtilen açıklamada, baskınlar sırasında gözaltına alınanlar ile yakınlarının darp ve tehditlere maruz kaldığı, ayrıca evlerinin tahrip edilip yıkıldığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 3 bin 580'e yükseldi.

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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