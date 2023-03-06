İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı Güncel Haberler İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi yaralandı, 14 Filistinliyi ise gözaltına aldı. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi yaralandı, 14 Filistinliyi ise gözaltına aldı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Eriha kentindeki Akabe Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail güçleri baskın sırasında 4 Filistinliye ateş açtı, yaralı Filistinliler Eriha Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlenen baskınlarda 14 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Kaynak: AA / Güncel Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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