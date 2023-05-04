İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'ta bir eve baskın yaparak 3 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Nablus'un Eski Şehir bölgesinde bir eve düzenlediği baskının ardından 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, öldürülen iki kişinin, açılan yoğun ateş sonucu yüzlerinin tamamen deforme olarak tanınmaz hale geldiği ve kimliklerinin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Eski Şehir'de kuşatma altına aldığı evden patlama ve silah sesleri duyulduğunu aktardı.

Filistin Kızılayı ise yazılı açıklamasında, Eski Şehir'deki baskın sırasında 4 Filistinlinin de gerçek mermiyle yaralandığını, aralarında ilkokul öğrencilerinin de bulunduğu 152 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtti.

İsrail ordusu: Ürdün Vadisi'ndeki saldırının failleri öldürüldü

Öte yandan, İsrail ordusu, Nablus baskınında öldürülen 2 kişinin, 7 Nisan'da işgal altındaki Batı Şeria'da 3 İsrailli yerleşimcinin öldürüldüğü silahlı saldırının failleri olduğunu duyurdu.

Baskının, İsrail ordusu ile İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) ortak operasyonu olduğu belirtilen açıklamada, öldürülen kişilerin, Hamas'la ilişkili Hasan el-Kattani, Muaz el-Mısri ve onlara yardım eden İbrahim el-Hura olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, baskın sırasında evde çatışma çıktığı ve olay yerinde iki M-16 ve bir kalaşnikof tipi tüfek bulunduğu kaydedildi.

Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bir araca 7 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda, İsrail ve İngiliz vatandaşlığı bulunan, aynı aileden 3 İsrailli yerleşimci öldürülmüştü. İsrail'e 2016'da göç eden ailenin üyeleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki Efrat yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yaşıyordu.

Filistinli gruplardan tepki

Filistinli direniş grupları Nablus'ta 3 Filistinlinin öldürülmesine tepki göstererek, "direnişin süreceği" mesajı verdi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde etkin Hamas, yayımladığı yazılı açıklamada, "Direnişimiz, Nablus'ta katledilen üç genç şehidin kanlarının intikamını almak için kararlılık ve inatla devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de, "Nablus'ta işgalcilerin işlediği katliam, direnişin iradesini zayıflatmayacak ve tüm direniş oluşumlarıyla halk kitlelerimiz düşmana işlediği suçların bedelini ödetecektir." açıklamasında bulundu.