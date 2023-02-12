İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi ağır yaraladı
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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskınında 3 Filistinli ağır yaralandı.
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskınında 3 Filistinli ağır yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenledi.
İsrail güçlerinin, gerçek mermi kullanarak, açtığı ateş sonucu, karnından isabet alan 3 Filistinlinin ağır yaralandığı kaydedildi.
Yaralıların, Cenin'deki Devlet Hastanesi ve İbn-i Sina Hastanesine nakledildiği belirtildi.
Görgü tanıkları, baskın sırasında bazı Filistinlilerin İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdiğini ve bölgede silahlı çatışmalar yaşandığını aktardı.
Kaynak: AA / Güncel