İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir sürücüye ateş açtı Güncel Haberler İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da "aracıyla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla" Filistinli bir sürücüye ateş açtı. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da "aracıyla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla" Filistinli bir sürücüye ateş açtı. Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Batı Şeria'daki Tapuah kavşağında (Zaatara askeri kontrol noktası) İsrail güçlerinin aracı üzerlerine sürdüğü iddiasıyla Filistinli bir kamyon şoförüne ateş açtığı belirtildi. Haberde, İsrail güçlerinin ateş açtığı Filistinlinin yaralanıp yaralanmadığına ilişkin bilgi verilmedi. İsrail'in Cenin saldırısından sonra Doğu Kudüs'te 2 saldırı gerçekleşti İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskının ardından bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirmişti. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde dün düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı. İsrail polisi, olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı. Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Silvan Mahallesi'nde de bugün düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailli yaralanmıştı. İsrail polisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Kaynak: AA / Güncel Doğu Kudüs Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir sürücüye ateş açtı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.